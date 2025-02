Trump ritira gli Usa dal consiglio diritti umani dell'Onu e avverte: annientare l'Iran se mi uccide

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo nello Studio Ovale, ufficializzando il ritiro degli Stati Uniti da una serie di organismi delle Nazioni Unite, tra cui il Consiglio ONU per i diritti umani (UNHRC) e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso ai rifugiati palestinesi (UNRWA). Il provvedimento prevede inoltre una revisione approfondita dei finanziamenti statunitensi all’ONU e un esame del coinvolgimento degli USA in altre istituzioni, come l'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Secondo il testo dell'ordine esecutivo, il ritiro è motivato dalla convinzione che alcuni organismi dell’ONU abbiano mostrato un forte pregiudizio anti-statunitense. Il documento incarica il Segretario di Stato di avviare una revisione dettagliata di tutte le organizzazioni, convenzioni o trattati internazionali che promuovono "sentimenti radicali o anti-americani", con l’UNESCO identificato tra le istituzioni da sottoporre a revisione accelerata.

Trump aveva già deciso il ritiro degli Stati Uniti dal Consiglio ONU per i diritti umani durante il suo primo mandato, decisione poi revocata dall’amministrazione Biden. Con questa nuova mossa, l’ex presidente riafferma la sua linea di distacco da diversi enti internazionali, giudicati inefficaci o ostili agli interessi statunitensi.