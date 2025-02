La guerra dei dazi, gli effetti e le ripercussioni in Messico e Canada

Secondo i dati di Statistics Canada, l’ufficio nazionale di statistica, le esportazioni verso gli Stati Uniti hanno rappresentato il 77% dei beni canadesi venduti all’estero nel 2023, per un totale di 410 miliardi di dollari. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, nei primi undici mesi del 2024 il deficit commerciale degli Stati Uniti con il Canada ammonta a quasi 55 miliardi di dollari. Si tratta principalmente di idrocarburi (petrolio, sabbie bituminose e gas naturale), nonché di componenti per autoveicoli e veicoli, due settori che rappresentano il 42% delle esportazioni verso gli Stati Uniti, seguiti da beni di consumo e prodotti agroalimentari. Secondo Gregory Daco, capo economista di EY, la decisione americana potrebbe comportare una perdita di Pil, rispetto allo scenario iniziale, del 2,7% nel 2025 e del 4,3% nel 2026, con un’inflazione di 4,5 punti percentuali superiore allo scenario iniziale.

Sulla costa canadese, l’industria petrolchimica sperava di essere risparmiata per un po', data la sua importanza per una parte degli Stati Uniti, mentre il petrolio canadese rappresenta oltre il 60% delle importazioni americane. Alla fine è stato colpito anch’esso, anche se in misura minore (10% e non 25% come per altri prodotti). Già prima della conferma di queste nuove tasse, le case automobilistiche ritenevano che sarebbero state «punite in modo sproporzionato». Un piccolo numero di loro ha apertamente preso in considerazione la possibilità di delocalizzare la produzione negli Stati Uniti. Anche in questo caso, il governo canadese è stato più disponibile, assicurando di aver pianificato delle ritorsioni e aggiungendo di essere pronto a mettere in atto lo stesso tipo di aiuti di quelli esistenti durante la pandemia per i settori interessati.

Gli effetti sul Messico

Il Messico dipende ancora di più dagli Usa rispetto al Canada: nel 2024, l’84% delle sue esportazioni è stato destinato agli Stati Uniti, il che equivale a 518,7 miliardi di dollari, secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica (Inegi). Per il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, il deficit degli Stati Uniti con il Messico ammonta a 157 miliardi di dollari per i primi undici mesi dell’anno. Il settore maggiormente colpito è l’industria automobilistica, ma anche l’elettronica e i macchinari sono particolarmente colpiti, con tutti e tre i settori che dirigono il 50% della loro produzione negli Stati Uniti. Secondo il Dipartimento dell’Agricoltura, gli Usa dipendono molto dall’agricoltura messicana, che fornisce loro il 63% delle verdure importate e il 47% della frutta. Oltre l’80% degli avocado proviene dal Messico. L’economia messicana è la più vulnerabile ai dazi doganali statunitensi: secondo Oxford Economics, il 25% imposto da Donald Trump potrebbe portare a un aumento dell’inflazione, al 6% su base annua (rispetto al 4,2% su base annua di dicembre) e un calo del 7% del peso. Abbastanza per far sprofondare il Paese in recessione.

Da entrambe le parti, le aziende hanno scelto per il momento di aspettare. L’obiettivo era innanzitutto stabilire se il loro settore sarebbe stato interessato o meno e se i dazi che sarebbero stati loro applicati sarebbero stati effettivamente pari al 25% o inferiori, ma anche determinare quali ne sarebbero state le conseguenze. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha assicurato che il suo Paese ha «un piano A, B, C» per far fronte ai dazi doganali, senza però fornire dettagli. Ieri, il suo ministro dell’Economia, Marcelo Ebrard, ha assicurato che «il settore privato si sta stringendo attorno alla presidente e alla sua difesa dell’interesse nazionale di fronte all’arbitrio commerciale che dovremo affrontare tra poche ore».