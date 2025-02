Inondazioni in Australia, un morto: scatta l'allerta coccodrilli

Piogge incessanti si stanno abbattendo da due giorni sullo Stato del Queensland, nel nord-est dell’Australia, con gravissime conseguenze. Una donna è morta per il ribaltamento della barca su cui stava cercando di mettersi in salvo. Le autorità locali hanno diramato un’ordinanza di evacuazione e lanciato l’allarme per la possibile presenza di coccodrilli nei corsi d’acqua gonfiati dalle piogge. In alcune località, da venerdì sono caduti 999 millimetri di pioggia, ha riferito il quotidiano locale The Courier Mail.

Con il perdurare del maltempo e pessime previsioni per le prossime ore, ai residenti delle aree a rischio di inondazione di Townsville è stato chiesto di lasciare le proprie case.

L'aeroporto locale è stato chiuso e l’ospedale universitario ha difficoltà a mantenere in funzione le sale operatorie.

Il premier dello Stato, David Crisafulli, ha riferito che per oggi sono previste «precipitazioni record». E «non è solo l’intensità, ma anche la durata» a provocare difficoltà, ha spiegato all’emittente nazionale Abc. Il dipartimento all’Ambiente ha avvertito la popolazione di stare in guardia dai coccodrilli che potrebbero spostarsi in «cerca di acque più calme». Dunque, si legge in una nota alla popolazione, «aspettatevi coccodrilli in tutti i corsi d’acqua»