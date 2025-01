Usa, l'addio amaro di Biden: prima di lasciare grazia la famiglia e Fauci

Una mossa a sorpresa duramente censurata da Trump: ha concesso la grazia preventiva a «persone che sono molto, molto colpevoli di crimini molto gravi», ha tuonato il presidente poco dopo il giuramento mentre si prepara lui stesso, secondo indiscrezioni, a graziare i rivoltosi non violenti dell’assalto al Congresso del 6 gennaio e a commutare la pena per quelli accusati di reati più gravi.

Prima di passare il testimone, però, Biden ha fatto un ultimo sgarbo al suo successore, concedendo la grazia preventiva ai suoi familiari, ai membri della commissione del 6 gennaio (Liz Cheney inclusa), al generale Milley e ad Anthony Fauci, l’ex responsabile del National Institute of Allergy and Infectious Diseases nel mirino di critiche feroci della destra per la gestione della pandemia di Covid.

Joe Biden lascia la Casa Bianca e dice addio alla politica americana dopo 50 anni. Per l’ex presidente il congedo è amaro: la sua eredità è macchiata dal ritorno di Donald Trump che, in un solo giorno, ha smantellato gran parte della sua eredità.

Nonostante lo scontro a distanza, Biden e Trump hanno cercato di trasmettere per l’intera giornata trascorsa sotto i riflettori un’idea di unità del Paese. L’ex presidente e la moglie Jill hanno accolto sorridenti alla Casa Bianca il presidente e la First Lady Melania, che aveva in precedenza rifiutato l’invito di Jill.

«Benvenuti a casa», ha detto Biden al suo successore accogliendo fra sorrisi e strette di mano. I convenevoli e le foto di rito sono stati seguiti da un tè nella Blue Room alla presenza di Kamala Harris e del marito, l’ex secondo gentleman Doug Emhoff, cui hanno partecipato anche il vicepresidente JD Vance e sua moglie Usha.

Dopo il tè, e la lettera a Trump lasciata come tradizione sulla scrivania dello Studio Ovale, Biden ha lasciato per l’ultima volta la Casa Bianca insieme a Trump: sono saliti a bordo di una limousine e si sono diretti a Capitol Hill per il giuramento.

L’ex presidente ha ascoltato Trump cercando di rimanere impassibile di fronte alle accuse e alle critiche che gli sono state rivolte nel suo discorso di insediamento. Poi con l’ex First Lady è salito per l’ultima volta sul Marine One, l’elicottero presidenziale, diretto alla base militare di Andrews.

Salutato lo staff, Joe si è imbarcato con la moglie diretto in California, dove si prenderà un periodo di riposo prima di aprire un nuovo capitolo della sua vita, quello lontano dai riflettori della politica, probabilmente nel suo buen retiro nel Delaware.