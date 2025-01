Trump è il primo presidente «pregiudicato» degli Usa

Donald Trump casca ancora un volta in piedi ma sarà il primo presidente nella storia americana ad entrare alla Casa Bianca da felon, criminale condannato. Dopo settimane di rinvii e tentativi da parte degli avvocati del tycoon di annullare il procedimento coinvolgendo perfino la Corte Suprema, a dieci giorni esatti dall’insediamento è arrivato il verdetto dell’unico caso contro The Donald rimasto, quello per i pagamenti in nero alla pornostar Stormy Daniels per farla tacere sulla loro relazione e non danneggiare così la sua prima campagna per la presidenza.

Non andrà in carcere

Nonostante la condanna all’unanimità lo scorso 30 maggio da parte di una giuria di 12 membri di tutti e 34 i capi di imputazione, il giudice di New York ha deciso di non comminare nessuna pena a Trump, né il carcere né una sanzione pecuniaria. Una scelta difficile, come ha spiegato lo stesso Juan Merchan, definendo il caso «straordinario e paradossale» e ammettendo che la motivazione principale è stata la rielezione del tycoon. “Sono stati i cittadini di questa nazione a decidere che lei debba godere di protezioni come la clausola di supremazia e l’immunità presidenziale», ha detto il giudice rivolgendosi al presidente eletto che ha assistito all’udienza in video collegamento. «Il cittadino Donald Trump, il criminale Donald Trump non avrebbe goduto delle stesse tutele. E comunque esse non riducono la gravità del crimine, né lo giustificano in alcun modo», ha voluto sottolineare Merchan, che per una condanna del genere avrebbe potuto infliggere fino a quattro anni di carcere.