Attacco terroristico fa strage a New Orleans, auto sulla folla di turisti: almeno 10 morti e 30 feriti

Almeno dieci persone sono morte e altre 30 sono rimaste ferite dopo che un veicolo ha investito la folla in Bourbon Street, nel quartiere francese di New Orleans. Lo riferisce la Cnn.

«L’8° distretto sta lavorando a un incidente di massa che coinvolge un veicolo che ha investito una grande folla tra Canal e Bourbon Street. Ci sono 30 feriti trasportati dal Noems (New Orleans Emergency Medical Services) e 10 morti.

I partner della sicurezza pubblica stanno intervenendo sulla scena. Seguiranno gli aggiornamenti man mano che verranno ricevuti», si legge in un comunicato dell’agenzia ufficiale di preparazione alle catastrofi della città, Nola Ready.

Il veicolo che ha investito la folla a New Orleans a velocità elevata provocando almeno 10 morti e 30 feriti è un pickup: lo riporta l’emittente tv statunitense Wcax. In precedenza, i media avevano segnalato un’auto.

L’attacco è avvenuto intorno alle 3:15 locali (le 10:15 in Italia).