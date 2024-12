Elon Musk, ricchezza da record: è il primo al mondo a superare i 400 miliardi di dollari

Elon Musk è il primo al mondo a raggiungere e superare i 400 miliardi di dollari di ricchezza personale. Secondo Bloomberg, il patron di Tesla "vale" per la precisione 439,2 miliardi, proprio grazie alle valutazioni stellari di Tesla e SpaceX a Wall Strett.

Da quando Donald Trump è stato eletto presidente degli Stati Uniti, la fortuna di Musk, che ha partecipato attivamente alla sua campagna elettorale, è aumentata considerevolmente. In particolare, Tesla è schizzata ai massimi dal 2021. E dal momento in cui Trump è stato eletto il valore del patrimonio di Musk è cresciuto considerevolmente. Space X viene oggi valutata 350 miliardi di dollari nell'ambito dell'ultima operazione interna di vendita titoli. Il prezzo di 185 dollari per azione, riporta l'agenzia Bloomberg, è ben più alto dei 112 dollari di meno di tre mesi fa, rendendo la società di Musk la startup non quotata che vale di più al mondo.

«Quello che è pazzesco è che quasi nessun investitore ha voluto vendere azioni - ha detto Musk dopo le indiscrezioni di Bloomberg che, per la valutazione, ha citato una email interna alla società -. SpaceX ha ridotto l'ammontare dei titoli da acquistare dai dipendenti per consentire l'ingresso di nuovi investitori».