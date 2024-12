Notre-Dame rinasce, Macron unisce Trump e Zelensky

Notre Dame rinasce a oltre cinque anni dal devastante incendio del 2019. Riapre le porte mentre risuonano le sue campane in una Parigi blindata dove l’emozione, per il ritorno del simbolo più amato dai francesi e da tutto il mondo, è forte, palpabile. È il trionfo di un lavoro incessante e al limite dell’impossibile di oltre 2000 persone, tra operai e artigiani, realizzato in tempi strettissimi e costato 700 milioni di euro, ma è soprattutto la rivincita del presidente Emmanuel Macron che, dopo lo ‘schiaffò della sfiducia al premier Barnier, si riappropria della ‘grandeur’ del Paese davanti ai leader mondiali. Circa 40 capi di stato e di governo sono stati infatti invitati a una cerimonia solenne, accolti sul sagrato dell’icona gotica da lui e da Brigitte, fieri del lavoro fatto e di aver, come Macron stesso ha detto in un discorso all’interno della basilica, «restituito la cattedrale ai fedeli, a Parigi, alla Francia e al mondo intero».