Tensione in Medio Oriente, l'annuncio di Netanyahu: «Eliminato il successore di Nasrallah»

«Israele ha eliminato il successore di Nasrallah». Lo ha annunciato il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un messaggio ai libanesi. In precedenza il ministro della Difesa Yoav Gallant aveva dichiarato che il successore del leader di Hezbollah, Hashem Safieddine, era stato probabilmente ucciso nell’attacco della scorsa settimana a Beirut.«Avete l’opportunità di salvare il Libano prima che cada nell’abisso di una lunga guerra che porterà alla distruzione e alla sofferenza, come vediamo a Gaza. Non deve essere così», ha proseguito parlando al popolo libanese.