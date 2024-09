Usa 2024, la star Taylor Swift scende in campo: «Kamala è una guerriera»

A dibattito con Donald Trump appena concluso, macina subito milioni di reazioni il post con il quale la cantautrice Taylor Swift annuncia il suo sostegno alla candidata democratica, il cui compagno di corsa, l’aspirante vicepresidente Tim Walz, ha reagito con entusiasmo. «Io darò il mio voto a Kamala Harris e Tim Walz nelle elezioni presidenziali del 2024. Voterò Kamala Harris - ha scritto sul suo profilo Instagram da 283 milioni di follower - perché lei si batte per i diritti e le cause in cui credo, c’è bisogno di una guerriera. Penso che lei sia ferma, sia una leader e credo che possiamo fare molto di più in questo Paese se saremo guidati dalla calma e non dal caos. Sono così rincuorata e impressionata dalla sua scelta di aver indicato come compagno Tim Walz, che si è schierato in difesa dei diritti Lgbtq+, la fecondazione in vitro e i diritti delle donne sul proprio corpo». Quindi l’appello ai fan: «Fate le vostre ricerche, come io ho fatto le mie per prendere una decisione». «Voglio anche dirvi - ha proseguito - specialmente a chi voterà per la prima volta: ricordate che per votare dovete essere registrati. Anche io trovo molto più facile votare in anticipo. Metterò nella mia "storia" il link dove registrarsi e come trovare le date per il voto anticipato».