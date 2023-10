Continua la fuga del killer del Maine

Continua la fuga di Robert Card, 40 anni, l’uomo accusato di aver ucciso 18 persone in una sala da bowling e in un bar nello stato americano del Maine. Decine di agenti delle forze dell’ordine hanno circondato la casa di famiglia di Card ma dopo più di tre ore di assedio la polizia ha lasciato la proprietà a Bowdoin, vicino a Lewiston, per cercarlo altrove.

La polizia era tornata all’ultimo indirizzo noto di Card, ma i funzionari avevano detto di «non sapere se si trova lì». Lo ha riferito la Cnn citando un portavoce del Dipartimento di pubblica sicurezza del Maine, Shannon Moss. Gli investigatori avrebbero rilevato «qualcosa» all’interno o nei pressi della casa di Card: da qui i nuovi controlli. Sul posto eramo presenti almeno cinque veicoli delle forze dell’ordine, compreso un veicolo blindato, ma il killer non era in casa.