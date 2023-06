Il Consiglio d'Europa: «Troppa tolleranza verso le gravi violazioni dei diritti umani dei migranti»

«Sono colpita dall’allarmante livello di tolleranza nei confronti delle gravi violazioni dei diritti umani dei rifugiati, richiedenti asilo e migranti che si è sviluppato in tutta Europa». Lo ha detto oggi da Lampedusa la commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Dunja Mijatovic, alla vigilia della giornata mondiale del rifugiato. «Le notizie di violazioni dei diritti umani di rifugiati, richiedenti asilo e migranti sono ormai così frequenti che difficilmente vengono registrate nella coscienza pubblica», ha aggiunto.

Dal canto suo la portavoce della Commissione europea per le migrazioni, Anitta Hipper, ha parlato del naufragio avvenuto al largo delle coste della Grecia. «Prendiamo atto . ha detto - che il procuratore greco abbia avviato un’indagine sull'incidente ed è molto importante assicurare un’indagine approfondita e trasparente». Poi ha aggiunto: «Da parte nostra, le agenzie Ue sono presenti sul campo fornendo tutto il sostegno necessario. E ancora una volta purtroppo questa tragedia sottolinea la necessità di lavorare insieme, Stati membri con le Agenzie Ue e i Paesi terzi partner, per combattere i trafficanti che mettono così tante vite in pericolo».