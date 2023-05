Elezioni in Turchia, sarà ballottaggio tra Erdogan e Kilicdaroglu

Con più del 91% delle schede scrutinate secondo i dati dell’agenzia turca Anadolu, Recep Tayyip Erdogan è sceso sotto la soglia del 50% necessaria per potere vincere le elezioni presidenziali al primo turno, situazione che avvicina la possibilità di un ballottaggio il 28 maggio. Il principale candidato di opposizione Kemal Kilicdaroglu è ora al 44,4% dei consensi, mentre Sinan Ogan supera il 5% delle preferenze.

Il partito Akp del presidente turco Recep Tayyip Erdogan si presenta ancora come prima forza della Turchia con il 37% dei voti ottenuti, fondamentali per garantire alla coalizione con i nazionalisti dell’Mhp, al 10,84 e altri partiti minori il 50.04% dei consensi e un totale di 317 dei 600 seggi in parlamento, 268 dei quali saranno riservati proprio ad Akp.

Al 24.4 il partito repubblicano, principale partito di opposizione che ottiene 169 seggi. Partito che guida la coalizione di sei partiti, di cui fanno parte anche i nazionalisti dell’Iyi parti che ottiene il 10% e 47 parlamentari. Coalizione di cui fanno parte anche altri 4 partiti minori e che in totale si attesta al 38,6% e si è garantito in tutto 215 seggi in parlamento.

Al 9.29% la coalizione guidata dal partito filo curdo Hdp, presentatosi come Sinistra Verde, che ottiene 60 parlamentari.

