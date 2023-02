Usa, pallone spia cinese sorvola una base con missili nucleari

Il pallone aerostatico spia, sospettato di essere della Cina e rilevato dal Pentagono sui cieli americani, ha sorvolato questa settimana il Montana, Stato che ospita uno dei tre «campi di silos di missili nucleari statunitensi». Lo sottolineano i media americani. Secondo quanto riporta il Wall Street Jounal, due caccia F-22 dell’Air Force si sono alzati in volo dalla Nellis Air Force Base in Nevada diretti verso il Montana, prima che l’amministrazione Usa decidesse di non abbattere il pallone-spia. In Montana, gli Stati Uniti hanno un arsenale di 150 missili balistici intercontinentali Minuteman III con armi nucleari, presso il silo della base aerea di Malmstrom. Un alto funzionario della Difesa Usa ha affermato che Washington sta adottando misure per proteggere i siti sensibili.

L'avvistamento del pallone sospetto è avvenuto pochi giorni prima che il segretario di Stato americano Antony Blinken si rechi nella capitale cinese per colloqui ad alto livello. L'incidente segna una delle più aggressive manovre di raccolta di informazioni degli ultimi anni da parte di Pechino.

Il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, ha riferito che gli Usa «hanno rilevato e stanno monitorando un pallone di sorveglianza ad alta quota che si trova sopra gli Stati Uniti continentali in questo momento. «Continuiamo a seguirlo e monitorarlo da vicino», ha aggiunto. «Una volta che il pallone è stato rilevato, il governo degli Stati Uniti ha agito immediatamente per proteggersi dalla raccolta di informazioni sensibili», ha proseguito. Mercoledì il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e altri alti funzionari della difesa hanno informato Joe Biden. Il presidente aveva ordinato di abbattere il pallone ad alta quota dopo che è stato avvistato e segnalato da civili in un aereo di linea commerciale, hanno riferito dirigenti americani. Il Pentagono si è opposto alla mossa, temendo vittime civili.

