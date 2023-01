L'attore Jeremy Renner travolto dalla neve, l'eroe dei film Marvel è grave

L’attore Usa due volte candidato all’oscar Jeremy Renner è rimasto gravemente ferito mentre spalava la neve durante il fine settimana nel suo ranch sopra il lago Tahoe nelle montagne della Sierra Nevada, le sue “condizioni sono critiche ma stabili», ha detto un portavoce, come riferisce il Guardian. «La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti», ha aggiunto.

Il protagonista 51enne di Occhio di Falco è stato travolto dalla neve ed è stato portato in ospedale in elicottero. La Sierra Nevada, come altre aree degli Stati Uniti, è stata colpita nell’ultima settimana dalla «bufera di neve del secolo», con almeno 60 persone morte in tutto il Paese . Il 13 dicembre, Renner ha condiviso su Twitter una foto della neve nella zona del suo ranch scrivendo: «La nevicata sul Lago Tahoe non è uno scherzo».

L’attore è stato nominato per due volte agli Academy Awards per le sue interpretazioni in The Hurt Locker e The Town. È diventato famoso per l’interpretazione del supereroe Clint Barton, noto anche come Occhio di Falco, nei film Marvel e per il suo ruolo nella serie di film Mission Impossible.

