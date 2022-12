Tangenti per il Qatar: convalidati 4 arresti a Bruxelles, c'è anche Kaili

La giustizia belga ha convalidato l'arresto e confermato le accuse per quattro persone fermate nell'ambito dell'inchiesta sulle sospette tangenti dal Qatar all'Eurocamera.

I 4 fermi convalidati dalla giustizia belga sono quelli della vice presidente del Pe Eva Kaili, dell'ex eurodeputato del Pd e di Articolo 1 Antonio Panzeri, dell'assistente parlamentare Francesco Giorgi (compagno di Eva Kaili) e di Niccolò Figà-Talamanca della ong No peace Without Justice. Rilasciati sotto condizioni Luca Visentini e il padre di Kaili. E' quanto riportano i media belgi citando fonti giudiziarie.

"Lo Stato del Qatar respinge categoricamente qualsiasi tentativo di associarlo ad accuse di cattiva condotta": è la dichiarazione di un esponente del Paese del Golfo inviata per e-mail a Politico.eu che ha provato a contattare Doha sull'inchiesta corruzione al Parlamento europeo che sta portando avanti la procura di Bruxelles.

L'abitazione a Bruxelles dell'eurodeputato socialista Marc Tarabella è stata perquisita sabato sera nell'ambito dell'inchiesta sulle sospette tangenti dal Qatar all'Eurocamera. E' quanto si legge sui siti dei due quotidiani belgi Le Soir e Knack. Il materiale informatico dell'eurodeputato belga è stato sequestrato dagli investigatori ma Tarabella non è in stato di fermo.

"Il Parlamento europeo e la presidente Metsola stanno collaborando attivamente e pienamente con le autorità di giudiziarie per favorire il corso della giustizia", ha sottolineato Juri Laas, portavoce della presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola.

"E' una cosa gravissima, se quello che emerge da prime decisioni procura Bruxelles fosse confermato si tratterebbe di esponenti del Parlamento ed attivisti che avrebbero ricevuto soldi per chiudere un occhio sulle condizioni di lavoro in Qatar. Una vicenda vergognosa e intollerabile. Se si confermera' che qualcuno ha preso soldi per cercare di influenzare l'opinione del Parlamento europeo penso che sara' veramente una delle piu' drammatiche storie di corruzione di questi anni", ha detto il commissario Ue agli affari economici Paolo Gentiloni ospite a Mezz'ora in più.

