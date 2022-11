Meloni alla Cop27, accolta da al Sisi e Guterres

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata all'International Convention Center di Sharm el-Sheikh per la cerimonia inaugurale degli incontri di alto livello della Cop27, la conferenza sul clima delle Nazioni Unite. La premier - accompagnata nella giornata dal ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto - è stata accolta dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres.

Meloni ha incontrato, a margine del vertice Onu sul clima, il presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog. Nel corso della mattinata ha avuto un faccia a faccia anche con il primo Ministro del Regno Unito, Rishi Sunak e con il primo ministro della Repubblica federale democratica di Etiopia, Abiy Ahmed.

''Dobbiamo affrontare molte sfide, ma il cambiamento climatico è la più grande.Questa Cop27 dovrà tenere traccia delle promesse. Dobbiamo fare tutto il possibile per mantenere" l'obiettivo di limitare il riscaldamento climatico "a 1,5 gradi" rispetto ai livelli pre-industriali "a portata di mano", ha scritto in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in concomitanza con l'avvio della Cop27 a Sharm El Sheikh. "L'Europa mantiene la rotta'', ha aggiunto.

