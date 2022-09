Il Papa: Dio è pace e conduce sempre alla pace, mai alla guerra

«Dio è pace e conduce sempre alla pace, mai alla guerra». Così Papa Francesco nel suo discorso nel corso dell’apertura e della Sessione Plenaria del Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali.

«Impegniamoci dunque, ancora di più, a promuovere e rafforzare la necessità che i conflitti si risolvano non con le inconcludenti ragioni della forza, con le armi e le minacce, ma con gli unici mezzi benedetti dal Cielo e degni dell’uomo: l’incontro, il dialogo, le trattative pazienti, che si portano avanti pensando in particolare ai bambini e alle giovani generazioni», ha sottolineato il Pontefice.

«Esse incarnano la speranza che la pace non sia il fragile risultato di affannosi negoziati, ma il frutto di un impegno educativo costante, che promuova i loro sogni di sviluppo e di futuro»

