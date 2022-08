Rupert Murdoch divorzia dalla quarta moglie Jerry Hall: hanno 10 figli

Il magnate dei media Rupert Murdoch, 91 anni, e la sua quarta moglie, l’ex modella americana Jerry Hall, 66 anni, hanno ufficialmente divorziato dopo sei anni. «Rimangono buoni amici e si augurano il meglio per il futuro», ha riferito Judy Poller, legale di Hall.

Secondo il New York Times, che aveva annunciato il divorzio lo scorso giugno sulla base di due fonti ben informate, la separazione non dovrebbe avere alcun impatto sulla struttura dell’impero mediatico internazionale News Corp in quanto Murdoch e Hall aver firmato un accordo prematrimoniale.

Il miliardario era stato prima sposato dal 1956 al 1967 con Patricia Booker, hostess australiana, poi, per più di 30 anni, fino al 1999, con una giornalista britannica, Anna Mann. Pochi giorni dopo il divorzio da Mann, Murdoch sposò una donna d’affari di origine cinese laureata alla Yale University, Wendi Deng, fino al divorzio nel 2013.

In totale, Rupert Murdoch è padre di sei figli. Jerry Hall è madre di quattro figli avuti dalla relazione con il cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger.

