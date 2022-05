Un uomo lancia una torta contro la Gioconda al Louvre, fermato

Spettacolo straordinario oggi al Louvre di Parigi davanti al consueto muro di visitatori che, a distanza, ammira quotidianamente la Gioconda di Leonardo Da Vinci: l’opera celeberrima è stata imbrattata con una torta. Ovvero uno dei visitatori è riuscito a lanciare una torta contro il quadro, senza tuttavia danneggiarlo, in quanto l’opera è sempre protetta da un vetro.

L’episodio è stato naturalmente ripreso con i telefonini dai presenti e condiviso sui social media, in particolare su Twitter. In uno dei video si vede distintamente la traccia lasciata dalla torta, una torta alla panna presumibilmente, e un addetto alla sicurezza intento a pulirla. Sembrerebbe inoltre che il gesto sia opera di un visitatore avvicinatosi al quadro in sedia a rotelle e con una parrucca e che si tratti di un atto dimostrativo, non con l’intenzione di danneggiare la Gioconda ma di sensibilizzare sulla protezione del Pianeta. L'uomo è stato fermato.

