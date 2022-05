Tre italiani e un togolese sequestrati in Mali da uomini armati

Tre italiani e un cittadino del Togo sono stati sequestrati in Mali da "uomini armati". Lo riferiscono fonti locali citati dalla France Presse. Il sequestro è avvenuto giovedì sera nel sud-est del Paese, secondo quanto riferito alla Afp da un responsabile locale e da una fonte della sicurezza maliana. "Giovedì sera uomini armati a bordo di un veicolo hanno rapito tre italiani e un togolese nella località di Sincina" nel sud-est del Paese, ha precisato la fonte locale.

Sarebbero una coppia italiana, "il loro bambino" e un cittadino togolese le persone sequestrate ieri sera in Mali, scrive il sito Africa Express citando un proprio stringer da Bamako e confermando che il sequestro è avvenuto a Sinzina, nel distretto di Koutiala, nel sud del Paese africano. La Farnesina "rende noto che l'Unità di Crisi del Ministero degli Esteri sta compiendo le dovute verifiche e accertamenti". "Il Ministro Di Maio sta seguendo in prima persona l'evolversi della vicenda", aggiunge la Farnesina in una nota.

