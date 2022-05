Zelensky si appella a Biden: «Sarebbe importante una sua visita a Kiev»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ritiene che sarebbe importante che il capo dell’amministrazione americana, Joe Biden, si recasse in visita a Kiev. Lo ha detto in un’intervista su Fox News . Secondo Zelensky, Biden è percepito nella società ucraina come «il presidente della più grande civiltà democratica». «Penso che questo sarebbe un segnale importante», ha aggiunto il presidente ucraino, parlando in inglese della possibilità della visita del capo della Casa Bianca a Kiev.

Lunedì, la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha detto ancora una volta che l’amministrazione statunitense non sta attualmente lavorando a una visita del presidente degli Stati Uniti in Ucraina. A Kiev si sono invece recati tanto il segretario di Stato americano Anthony Blinken, che il segretario alla Difesa Lloyd Austin e la speaker della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi.

