Ucraina: la fidanzata di Putin, Alina Kabaeva, nel mirino delle sanzioni Ue

Nel sesto pacchetto di sanzioni alla Russia dall’inizio della guerra in Ucraina, ancora in fase di negoziato al Consiglio Ue, si propongono misure restrittive anche nei confronti dell’ex ginnasta russa Alina Kabaeva. Lo conferma all’AGI una fonte diplomatica. La donna avrebbe una relazione sentimentale con il presidente russo Vladimir Putin, anche se il Cremlino non ha mai ammesso il legame tra i due. Il cosiddetto 'listing' di Kabaeva fa parte delle misure che verranno discusse domani dagli ambasciatori dei ventisette Paesi Ue nella riunione del Coreper.

