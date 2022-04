La nave di Medici senza frontiere salva 101 migranti al largo della Libia

La nave di Medici senza frontiere Geo Barents ha soccorso 101 migranti che si trovavano su un’imbarcazione alla deriva a nordovest della Libia. Tra le persone prese a bordo dalla nave umanitaria anche 4 bambini ed una donna incinta.

Il 30 marzo 113 migranti erano stati soccorsi nel Mediterraneo centrale, dal team di Medici senza Frontiere. I migranti erano a bordo di «un gommone che stava imbarcando acqua».

«Alcuni dei sopravvissuti, esausti dopo ore in mare, erano caduti in acqua». Dall’inizio dell’anno, secondo la stima dell’ong sarebbero quasi 200 le persone che non sono sopravvissute alla traversata, morte o scomparse mentre tentavano di raggiungere l’Europa. GeoBarents è una nave che naviga sotto bandiera norvegese, nata per la ricerca geologica, che Msf ha preso ha noleggio dalla società Uksnøy&Co As nel 2021, per soccorrere le persone in pericolo in mare e fornire loro cure mediche di emergenza.

