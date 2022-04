La denuncia di Zelensky: «Circa 5.000 bambini di Mariupol deportati in Russia»

Il fermo immagine mostra il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante un suo messaggio, 16 aprile 2022.ANSA/FERMO IMMAGINE+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ ++HO NO SALES EDITORIAL USE ONLY +++