Ucraina sotto osservazione, la Nato consegna il sistema completo dei droni a Sigonella

E’ stato consegnato al contingente Nato a Sigonella il sistema completo per l’operatività dei cinque droni che, tra l’altro, da settimane svolgono missioni di sorveglianza nell’area del teatro militare ucraino. «La consegna alla Nato del sistema completo AGS (Alliance ground surveillance) è una pietra miliare importante per la comunità, il governo e l’industria», ha detto Jane Bishop, vice presidente e direttore generale dell’azienda. «Il sistema Nato Ags - ha aggiunto - è un moltiplicatore di forza a sostegno della missione dell’Alleanza per la deterrenza la sicurezza in tutti i Paesi membri». «Da quando i cinque velivoli sono arrivati nella base Sigonella - afferma Northrop Grumman sul proprio sito - le ore di volo operative sono rapidamente aumentate, inclusa la prima recente missione di 24 ore».

Intanto, un drone Global Hawk (callsign Forte 11) decollato da Sigonella è da questa notte impegnato in una lunga misione di sorveglianza nell’area intorno al teatro militare ucraino. Ha sorvolato il Mar Nero, poi il confine tra Moldavia e Romania e infine, riferisce Italmilradar, tra Bielorussia e Polonia.

