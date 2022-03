Guerra a Omicron, la Cina mette in lockdown un'altra città da 9 milioni di abitanti

La Cina ha messo in lockdown un’altra città da 9 milioni di abitanti negli sforzi per bloccare l’ondata di variante Omicron che sta mettendo a dura prova la politica della «tolleranza zero» al Covid-19. Le autorità sanitarie hanno deciso, con un comunicato diffuso nella tarda serata di ieri, di chiudere Shenyang, nella provincia di Liaoning, un importante polo industriale che ospita fabbriche importanti, come la Bmw, dopo aver accertato 47 nuovi casi. La città ha ora i complessi residenziali sotto «gestione chiusa», mentre ai residenti è stato vietato ogni partenza e spostamento senza un test negativo fatto nelle 48 ore.

Ieri in Cina continentale sono state segnalate 2.281 infezioni da Covid-19 a trasmissione locale, come mostrato dal bollettino giornaliero della Commissione sanitaria nazionale.

Il numero di dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate in Cina continentale è aumentato di circa 4,03 milioni ieri, con il totale delle inoculazioni che supera i 3,23 miliardi. Circa 1,24 miliardi di persone, ovvero quasi l’88% della popolazione totale della Cina continentale, erano state completamente vaccinate al termine della giornata di ieri, ha precisato il funzionario sanitario Lei Zhenglong nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi.

© Riproduzione riservata