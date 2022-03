Ucraina, mamma e figli uccisi mentre fuggono: foto choc dai sobborghi di Kiev

È destinata a diventare una delle immagini simbolo dell’orrore della guerra in Ucraina: alle porte di Kiev una donna è riversa sul marciapiedi vicino alla figlia di 8 anni ancora con lo zainetto sulle spalle e a un altro poco più grande che stava trasportando un trolley. Sono tutti e tre morti e accanto a loro il marito della donna, gravemente ferito e con il volto insanguinato, viene soccorso dai militari ucraini. La foto-choc pubblicata dal New York Times è stata scattata dalla free-lance Lynsey Addario e racconta la tragedia di una famiglia che tentava di fuggire verso la capitale per sottrarsi all’avanzata russa. Con loro avevano un trasportino verde da cui un cane abbaiava disperato, ha raccontato la giornalista.

L’episodio è stato anche documentato dal video di un altro free-lance del quotidiano Usa, Andriy Dubchak, che ha ripreso il momento dell’attacco. I genitori e i due figli stavano tentando di lasciare Irpin, diretti a Kiev, lungo una strada che corre parallela a un ponte fatto saltare dai soldati ucraini per rallentare i carri armati russi. Decine di persone stavano percorrendo a piccoli gruppi quel tratto di un centinaio di metri. All’improvviso i militari di Mosca hanno aperto il fuoco con colpi di mortaio, dapprima più lontani e poi proprio lungo la strada: c'è stata una fuga generale ma la zona non offriva alcun riparo e per la donna e i tre bambini non c'è stato nulla da fare. Nei paraggi, ha riferito la free-lance, c'erano solo una decina di soldati ucraini che stavano aiutando i bambini a portare i bagagli. Altri militari stavano combattendo e sparando con i mortai ma a 200 metri di distanza.

Al mattino il comandante delle forze ucraine a Irpin aveva avvertito in tv che le strade intorno non erano sicure e che senza un cessate il fuoco non si poteva uscire dal paese. Ma molti civili hanno tentato ugualmente la sorte per raggiungere Kiev e magari di lì un posto sicuro più a ovest.

Dai Balcani nel '91 fino all'Ucraina di oggi: trent'anni di conflitti in Europa dopo la caduta dell'Urss Aladin Hodzic, il bambino simbolo della guerra in Bosnia: qui col padre al suo arrivo in Italia Aladin Hodzick a 19 anni, nel 2010 Jusici, in Bosnia, durante la guerra Jusici, Bosnia, la disperazione di una donna musulmana Le fosse comuni in Bosnia Profughi di etnia albanese in Kosovo Profughi di etnia albanese in Kosovo Militare serbo in Kosovo Fosse comuni in Kosovo Erevan, Armenia Erevan, Armenia

