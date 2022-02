Ucraina, Zelensky polemico con Draghi: «Non gli ho risposto... Sì, qui c'è la guerra»

C’è spazio anche per una risposta piccata dedl presidente ucraino al premier italiano. «La prossima volta cercherò di spostare l’agenda bellica per parlare con Mario Draghi ad un’ora precisa», scrive via Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo che Mario Draghi questa mattina aveva detto di aver provato a contattare il presidente ucraino senza riuscirci.

«Questa mattina alle 10.30 agli ingressi di Chernihiv, Hostomel e Melitopol ci sono stati pesanti combattimenti. Le persone sono morte. Nel frattempo, l’Ucraina continua a lottare per il suo popolo», ha tagliato corto Zelensky. Il presidente ucraino sembra irritato nei confronti degll’Unione Europea. In mattinata aveva detto che si attende sanzioni più pesanti nei confronti della Russia. Successivamente ha affermato che la risposta europea alla Russia è «troppo lenta».

