Mostra i tatuaggi sulle braccia: boom di consensi per la manager finanziaria che ha rotto il tabù

Valanga di consensi per una donna in carriera – maglia scura e giacca grigia– che ha rotto il tabù dei tatuaggi postando una foto a braccia scoperte con i suoi numerosi e insospettabili tatuaggi. La foto dell’americana Jessica Leonard, professionista della finanza presso un fondo di investimento di Cleveland, è diventata virale sui social in poche oreottenendo con la sua nuova immagine profilo oltre 30 mila «Like» e quasi mille condivisioni. Ha infranto un tabù - racconta il Corriere della Sera - , quello (diffuso anche in Italia) secondo cui, per chissà quale motivo, l’inchiostro sulla pelle sarebbe sempre sinonimo di trasandatezza e scarsa professionalità.

L’aspetto più interessante è però un altro, ossia che a incoraggiare Jessica a utilizzare la fotografia in «versione tattoo» sia stato nientemeno che il suo capo: «Mi stavo facendo scattare una foto aggiornata per il mio nuovo ruolo di partner della società da mettere sul nostro sito web – ha raccontato la donna –. Ero cauta, ma ho chiesto al nostro manager se gli andava bene che mi facessi fare una foto senza giacca per il mio profilo LinkedIn, precisando che poi ne avremmo usata una con la giacca per il sito. Lui mi ha risposto: “Vada per quella con i tatuaggi in entrambi i casi! Loud and proud ” ( “Forte e fiera”)!». E così è stato.

© Riproduzione riservata