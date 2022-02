Divieto di velo nelle scuole indiane, studenti in rivolta a Karnataka

Le scuole e i college pubblici del Karnataka resteranno chiusi per i prossimi tre giorni, per smorzare le tensioni suscitate dal divieto di indossare l'hijab in aula emanato la settimana scorsa. Oggi in vari istituti scolastici di tutto lo Stato si sono tenute manifestazioni degenerate in scontri tra studenti e polizia, che ha usato i manganelli per disperderli. Il governatore Basavaraj Bommai, che si trova a Delhi per incontrare vari ministri federali, in un tweet ha invitato gli studenti, gli insegnanti e i dirigenti scolastici a mantenere la pace e l'armonia. "Abbiamo deciso il codice di abbigliamento nel rispetto della Costituzione e della legge sull'educazione del nostro Stato", ha aggiunto. "Anche noi stiamo attendendo la sentenza dell'Alta corte chiamata a decidere sul ricorso delle sei studentesse che per prime hanno rifiutato la richiesta di togliere il velo".

