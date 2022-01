Biden: «Gli Usa manderanno a breve truppe nell'Europa dell'Est»

Il presidente Usa, Joe Biden, ha detto che gli Stati Uniti invieranno «a breve» un piccolo contingente di truppe per rafforzare la presenza della Nato nell’Europa orientale.

«A breve sposteremo truppe in Europa dell’Est e nei Paesi Nato. Non troppe...», ha detto ai giornalisti di ritorno a Washington da Philadelphia. Nei giorni scorsi Biden aveva annunciato di aver messo in allerta circa 8500 soldati per rassicurare gli alleati sullo sfondo della minaccia militare russa sull'Ucraina.

© Riproduzione riservata