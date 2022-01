Potrebbe trattarsi di una nuova tragedia del mare secondo Alarm Phone che lancia l'allarme per una barca, di cui non si hanno più notizie. «Ieri (28 gennaio) siamo state informate di una barca di legno blu con 34 persone, tra cui 2 bambini. Sono partite da Sfax circa 61 ore fa, dirette in Italia. Le autorità riferiscono di non avere informazioni. Speriamo siano ancora vive». Lo scrive Alarm Phone su Twitter

© Riproduzione riservata