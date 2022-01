Ucraina, soldato spara e uccide cinque compagni in una fabbrica aerospaziale

Un militare della Guardia nazionale ucraina ha aperto il fuoco con un Kalashkinov contro i suoi compagni in una fabbrica del settore aerospaziale a Dnipro, nel Sud-Est del Paese, uccidendo cinque persone e ferendone altre cinque prima di fuggire con l’arma. Lo ha riferito il ministero dell’Interno di Kiev, in una nota.

Al momento non è noto il movente del killer. A Dnipro è scattata la caccia all’uomo, che vede impiegata sia la polizia che la Guardia nazionale.

