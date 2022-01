Covid, scopre di essere positiva in volo e si isola nella toilette dell'aereo

Autoisolamento nella toilette di un aereo in volo. Anche questo accade durante le Feste di fine anno con pandemia e variante Omicron: una donna statunitense, in volo da Chicago all'Islanda, avverte sintomi da covid-19 quando è già in viaggio, decide di verificare ricorrendo ad un tampone rapido fai-da-te che risulta positivo, a quel punto l'unica opzione è rifugiarsi in bagno e isolarsi dal resto dei viaggiatori.

Marisa Fotieo, un'insegnante del Michigan protagonista dell'episodio, ha raccontato questa sua esperienza ai media americani: "C'erano 150 persone su quel volo e la mia paura maggiore era contagiarli", ha detto, mentre dal cubicolo in cui si era autoisolata aveva anche mandato un video via Tik TokTik che dalla pubblicazione lo scorso 21 dicembre è stato visto quattro milioni di volte.

Alla Cnn Fotieo ha anche spiegato che era completamente vaccinata, dose booster completa, prima di mettersi in viaggio con padre e fratello diretti in Svizzera. Destinazione cui non è mai giunta.

© Riproduzione riservata