L'ex governatore Cuomo accusato di crimini sessuali

Una denuncia per crimini sessuali è stata presentata contro l’ex governatore di New York, Andrew Cuomo, che si è dimesso dal suo incarico dopo diverse donne si sono fatte avanti, accusandolo di comportamento inappropriato. Lo ha riferito un portavoce del tribunale di New York, confermando che la denuncia è stata presentata alla corte di Albany City. Cuomo ha più volte negato, ammettendo di aver commesso errori ma insistendo che le accuse sessuali gravi sono false.

