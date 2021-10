Si sono concluse, dopo 12 giorni in orbita, le riprese del primo film nello Spazio. La troupe russa - composta dall’attrice Yulia Peresild, dal regista Klim Shipenko e dal cosmonauta Oleg Novitski - ha fatto il suo ritorno sulla terra, dopo essere partita lo scorso 5 ottobre. La navicella Soyouz MS-18 è atterrata in Kazakistan alle 4:36, l'orario previsto, secondo le immagini trasmesse in diretta dall’agenzia spaziale russa.

© Riproduzione riservata