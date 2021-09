Papa Francesco è arrivato a Budapest, grande attesa per il 34esimo viaggio apostolico

Papa Francesco è arrivato a Budapest, prima tappa del viaggio che lo porterà anche in Slovacchia. L’aereo Alitalia con a bordo il Pontefice è atterrato all’aeroporto della capitale magiara, dove ad accogliere Francesco è il vice primo ministro Zsolt Semjen.

Da qui il Papa si sposterà al Museo delle Belle Arti, dove incontrerà il premier Viktor Orban e il presidente della Repubblica Janos Ader, poi i vescovi d’Ungheria, quindi il Consiglio ecumenico delle Chiese con le comunità ebraiche. Infine, in Piazza degli Eroi, celebrerà la messa conclusiva del 52esimo Congresso eucaristico internazionale e reciterà l’Angelus.

"Nel momento in cui mi accingo a partire per Budapest in occasione della giornata conclusiva del Congresso eucaristico internazionale, diretto poi in Slovacchia per incontrare i fratelli nella fede e gli altri abitanti di quella Nazione, mi è gradito rivolgere a Lei, signor presidente, e all’intero popolo italiano il mio cordiale pensiero che accompagno con sinceri auspici di serenità e di generoso impegno per il bene comune". È il testo del telegramma inviato da papa Francesco al presidente della Repubblica Sergio Mattarella al momento di lasciare l’Italia per il suo 34/o viaggio all’estero.

© Riproduzione riservata