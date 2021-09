Florida, irrompe in casa e spara: 4 morti tra cui neonato

Quattro persone, tra cui una madre e il suo figlio neonato, sono state uccise in due case di Lakeland, in Florida, da un uomo armato che ha fatto irruzione armato. Lo riferiscono diversi media statunitensi citando lo sceriffo della contea di Polk, Grady Judd.

L’assalitore, che indossava una divisa con giubbetto antiproiettile, è descritto come un 'survivalist’, apparterebbe cioè a un movimento influenzato dai film apocalittici che si prepara per qualsiasi tipo di emergenza. L’assassino è entrato in due case e ha aperto il fuoco. AGI

