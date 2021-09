Afghanistan, i talebani: "Il nuovo governo sarà senza dubbio islamico"

Il nuovo governo dei talebani in Afghanistan «senza alcun dubbio, sarà un governo islamico. Qualunque sia la combinazione, che sia islamico è garantito». Lo ha detto il portavoce Zabihullah Mujahid, in un’intervista alla Cgtn, canale in lingua inglese del network statale cinese Cctv. Mujahid ha aggiunto di sperare che le discussioni e le consultazioni sulla formazione dell’esecutivo portino a una buona conclusione.

Per quanto riguarda i piani per la ripresa di una vita normale nel Paese, Mujahid ha precisato che sono state prese misure in settori quali la sicurezza, la salute e l’istruzione. «In primo luogo, uno dei servizi più importanti è la sicurezza: alle persone è fornita una buona sicurezza e viene stabilito lo stato di diritto». Sforzi in corso sono relativi ai «servizi sanitari e al settore dell’istruzione. Speriamo - ha auspicato - che il governo possa essere annunciato presto e che tutto torni alla normalità».

