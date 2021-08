Uragano Ida, c'è la prima vittima in Louisiana e New Orleans rimane al buio

C'è la prima vittima ufficiale dell’urgano Ida in Louisiana. Lo riporta l’ufficio dello sceriffo della Parrocchia di Ascension sul suo profilo Facebook. "Poco dopo le 20:30 le autorità hanno ricevuto notizia di un cittadino, forse ferito dalla caduta di un albero a Prairieville. Le autorità, arrivate sulla scena, ne hanno constatato il decesso".

Quasi un milione di persone sono rimaste senza energia elettrica a causa dei danni provocati dall’uragano Ida. In particolare, sarebbero 941.121 le utenze rimaste prive di elettricità in Louisiana e 27.400 in Mississipi. Vaste inondazioni stanno intanto colpendo la Parrocchia di St. John the Baptist. Innumerevoli chiamate sono giunte al 911 che al momento, però, non è ancora stato in grado di rispondere alle richieste di aiuto a causa delle terribili condizioni meteo.

Nove ore dopo aver toccato terra, Ida non è più un "uragano maggiore". I venti soffiano attualmente a 110 miglia orarie, pari a circa 177 chilometri all’ora, declassando la tempesta a categoria 2 dall’iniziale categoria 4. Le piogge torrenziali e la forza delle raffiche continuano tuttavia a provocare danni e inondazioni in larghe parti della Louisiana sud-orientale.

