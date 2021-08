L'uragano Ida si rafforza, all'aeroporto di New Orleans cancellati tutti i voli per oggi

L’uragano Ida che viaggia verso le coste della Lousiana, nel Sud degli Stati Uniti, si è rafforzato ed è stato aggiornato a categoria 3, con venti che hanno raggiunto i 185 chilometri all’ora. Lo riporta il Centro nazionale per gli uragani (Nhc). "Si prevede che nelle prossime 12 ore continuerà il rapido rafforzamento e che sarà un uragano estremamente pericoloso quando atterrerà sulla costa della Louisiana questo pomeriggio", ha affermato Nhc. Ida dovrebbe toccare le coste della Louisiana, come uragano di categoria 4.

L’aeroporto internazionale di New Orleans ha cancellato tutti i voli in partenza e in arrivo previsti per oggi, a causa di Ida, l’uragano di categoria 4 che nelle prossime ore toccherà le coste della Louisiana, nel Sud degli Usa. Lo riportano i media americani.

I meteorologi si aspettano che Ida arrivi a Sud di New Orleans intorno a mezzogiorno ora locale, le 19 in Italia. Il governatore John Bel Edwards ha avvertito che "sarà uno degli uragani più forti a colpire la Louisiana almeno dal 1850". AGI

