Covid, il Giappone sospende il vaccino Moderna: 560 fiale contaminate

Il Giappone ha sospeso la somministrazione di circa 1,63 milioni di dosi del vaccino Moderna a causa di contaminazioni di "materiali estranei" trovati in circa 560mila fiale. La Takeda Pharmaceutical, che vende e distribuisce il vaccino Moderna in Giappone, ha dichiarato di aver messo tre lotti in attesa "come accesso di precauzione".

La causa delle contaminazioni potrebbe dipendere da un problema allo stabilimento di produzione in Spagna ma non si conoscono altri dettagli. "Al momento nessun problema di sicurezza o efficacia è stato rilevato", ha reso noto Moderna che si è resa disponibile a indagare con le autorità giapponesi.

