Afghanistan, Biden conferma il ritiro degli Usa entro il 31 agosto: "Non è resa ai talebani"

Il presidente Usa, Joe Biden, ha confermato che il suo obiettivo è «concludere le evacuazioni dall’Afghanistan entro il 31 agosto». «Ho incontrato i partner del G7, li ho aggiornati sui significativi progressi che abbiamo fatto negli ultimi giorni», ha detto, parlando dalla Casa Bianca, riferendo di aver ringraziato tutti gli alleati per il lavoro che stanno svolgendo sul campo.

Biden ha confermato che il G7 ha concordato sul continuare il coordinamento anche con la Nato e sull'approccio da tenere con i talebani: «Saranno giudicati dalle loro azioni». «Dobbiamo rimanere uniti», è stato l’appello di Biden.

«Garantiamo di restare vigili contro il terrorismo e contro la metastasi nel mondo». Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, in un discorso dalla Casa Bianca, commentando la crisi afghana. Biden ha detto che, dal 14 agosto, sono state evacuate 70.700 persone, e 75.900 da fine luglio, e che conta di portare a termine le operazioni entro la fine del mese.

«Siamo determinati a completare la missione e a completare il lavoro», ha aggiunto, ma non sa chi riuscirà a salire sugli aerei e quanti saranno alla fine gli evacuati. Il presidente ha ribadito che il completamento dell’evacuazione entro la scadenza fissata è legato al comportamento e alle garanzie dei talebani. Ha poi confermato che ci saranno «piani d’emergenza» se le operazioni andranno oltre il 31 agosto.

Il presidente è poi andato via, dopo il breve messaggio, senza rispondere alle domande dei giornalisti e dopo che il suo discorso era stato rinviato diverse volte nella giornata, arrivando a un 'ritardò di cinque ore rispetto all’orario inizialmente annunciato.

«I talebani hanno preso misure per aiutare a far uscire le persone» dall’Afghanistan. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, parlando dalla Casa Bianca dopo il vertice del G7, in cui ha riferito che tutti gli alleati hanno concordato sul giudicare i talebani dalle loro azioni. «Nessuno di noi crederà alla loro parola», ha aggiunto.

