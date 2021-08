Usa, allarme bomba nella zona del Congresso: evacuata anche la Corte suprema

La polizia sta facendo evacuare anche gli edifici del Congresso americano, a Washingotn, e ha invitato i giornalisti a tenersi lontani dall’area di Capitol Hill, a causa della presenza di un veicolo, forse un furgone, con dentro un uomo che avrebbe lanciato minacce. Il veicolo conterrebbe un congegno che, secondo gli investigatori, potrebbe essere un ordigno esplosivo.

Sul posto sono stati inviati negoziatori che, secondo fonti della polizia, hanno stabilito un contatto con l’uomo nel furgone, sospettato di avere una bomba. Tra i palazzi evacuati, anche la Corte Suprema, mentre i dipendenti di due edifici della Biblioteca del Congresso sono stati avvertiti per mail di restare calmi e di spostarsi ma senza usare l’uscita su First Street. Fonti citate dalla Cnn sostengono che il camioncino non abbia la targa.

© Riproduzione riservata