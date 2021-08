Coronavirus, in Giappone record di pazienti in terapia intensiva: superata quota 1.500

Ancora emergenza Covid in Giappone, con il record - per il terzo giorno consecutivo - dei pazienti ricoverati in terapia intensiva sull'intero territorio nazionale. Un numero che ha raggiunto quota 1.563: si tratta di un incremento di 42 persone rispetto a ieri, riferisce il ministero della Salute nipponico, accentuando le criticità delle strutture ospedaliere.

Un’ascesa che riguarda anche la capitale Tokyo, che nelle ultime 24 ore ha segnalato 4.295 contagi da Covid, a fronte della diffusione della variante Delta del virus, che ormai secondo le autorità mediche riguarda oltre il 90% delle nuove infezioni e coinvolge in primis le fasce più giovani della popolazione.

A poco più di una settimana dall’inizio delle Paralimpiadi, con ogni probabilità - secondo gli analisti - il comitato organizzatore si troverà a dover prendere una decisione analoga a quella dei Giochi appena conclusi, vietando la presenza degli spettatori negli impianti sportivi.

