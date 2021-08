Il mea culpa di Bill Gates: "Un enorme errore frequentare Epstein"

Frequentare Jeffrey Epstein? È stato un «enorme errore». A pochi giorni dall’ufficializzazione del divorzio da Melinda, Bill Gates dà ragione all’ormai ex moglie e fa mea culpa in un’intervista con la Cnn, in cui parla anche della separazione definendola «un traguardo molto triste». Mentre sul suo rapporto con il finanziere trovato morto il 10 agosto 2019, nella cella del carcere di New York dove era detenuto con le accuse di abusi, sfruttamento della prostituzione e traffico di minori, il fondatore di Microsoft afferma di averlo incontrato soltanto perché sperava di raccogliere più fondi per le sue cause filantropiche.

«Ho cenato diverse volte con lui - rivela - sperando che potesse venire fuori ciò che diceva su come ottenere miliardi in filantropia per la salute globale, attraverso i contatti che aveva. Quando è sembrato che non fosse una cosa reale, il rapporto è finito». Tuttavia, Gates riconosce che «è stato un errore enorme passare del tempo con lui, dargli la credibilità di essere lì... C’erano molti altri in quella stessa situazione, ma ho commesso un errore».

La frequentazione, peraltro, sarebbe uno dei motivi che hanno portato la moglie Melinda a chiedere il divorzio. Secondo il Wall Street Journal, lei ha iniziato a consultare gli avvocati già dall’ottobre del 2019, lo stesso mese in cui il New York Times rivelò i frequenti incontri del marito con il controverso finanziere suicidatosi in carcere nei mesi precedenti, dopo l’arresto per traffico sessuale di minorenni.

Gates rifiuta di commentare le affermazioni del Wsj, ma secondo quanto rivelato nei mesi scorsi da un ex dipendente della Bill & Melinda Gates Foundation, un’enorme fonte di preoccupazione per la 56enne erano proprio i rapporti del consorte con Epstein. Il Daily Beast aveva già scritto che lei - impegnata nel promuovere i diritti delle donne - si adirò quando nel 2013, insieme al marito, incontrò l’ex finanziere nella sua residenza a Manhattan: disse a Bill che non era a suo agio e confidò agli amici che non voleva avere nulla a che fare con Epstein, già chiacchierato per le accuse di avere sfruttato sessualmente minorenni. Lui, però, continuò a frequentarlo, accettando anche un passaggio sul Lolita, il suo jet privato usato per trasportare le ragazzine nelle sue lussuose residenze.

Gates ha sempre sostenuto di averlo visto nell’ambito della sua attività filantropica, escludendo di aver partecipato ai festini a sfondo sessuale organizzati da Epstein, ma quando gli incontri tra i due diventarono pubblici, la situazione degenerò e Melinda contattò gli avvocati. Durante l’intervista con la Cnn, Gates afferma che «è un momento di riflessione, e a questo punto devo andare avanti». «All’interno della famiglia - prosegue - guariremo nel modo migliore che possiamo». Per quanto riguarda la Bill & Melinda Gates Foundation, invece, decideranno nei prossimi due anni se è possibile per loro continuare il lavoro insieme, altrimenti Bill liquiderà l’ex moglie utilizzando i propri fondi personali. Tuttavia, lui spera che lei rimanga: «Sarebbe la cosa migliore per la fondazione. Melinda ha incredibili punti di forza che aiutano la fondazione a essere migliore».

