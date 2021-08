Mali, pass sanitario per chi farà ingresso nel Paese

Il governo del Mali ha annunciato che a tutti i viaggiatori aerei e terrestri sarà richiesto un pass sanitario che attesti la loro vaccinazione contro il covid-19. "I viaggiatori devono essere muniti di tessera vaccinale internazionale, essere in regola per i vaccini previsti dal Regolamento sanitario internazionale o avere un test negativo eseguito a 72 ore", ha indicato il ministero della Salute in un comunicato stampa.

Ai trasgressori verrà inflitta una pesante multa. Il Mali ha registrato fino ad oggi 14.574 casi positivi e 531 decessi. AGI

© Riproduzione riservata