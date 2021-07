Usa, torna l'obbligo di mascherina nei parchi Disney di Florida e California

Torna l’obbligo di mascherina nei parchi di divertimento della Disney, in Florida e in California. La società che gestisce Disneyworld e Disneyland ha annunciato che, a partire da venerdi, chiunque voglia fare ingresso alle strutture, salire sui bus, monorail o skyliner dovrà indossare la mascherina. L’obbligo riguarda anche nche coloro che sono vaccinati contro il Covid 19.

La misura d’urgenza è stata presa in Florida dopo l’impennata dei contagi legati alla variante Delta del Covid. Le mascherine dovranno rispondere a un preciso requisito: essere composti da un doppio strato che permetta di far respirare. Il sindaco di Orange County, Jerry Demings, ha chiesto ai residenti di indossare la mascherina. «Dobbiamo mostrare - ha detto - che siamo in grado di abbassare il numero dei ricoverati. Ora siamo entrati in modalità crisi». Martedì la contea ha registrato oltre un migliaio di nuovi casi, il dato più alto da quando è scoppiata la pandemia.

