Una bambina di sei anni è stata uccisa in una sparatoria avvenuta nella notte a Washington. Lo ha riferito la polizia della capitale statunitense. Cinque adulti, tre uomini e due donne, sono stati feriti dalle pallottole ma nessuno di loro è in pericolo di vita. Non sono ancora stati arrestati sospetti.

IN AGGIORNAMENTO

